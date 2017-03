Weihnachtsmarke: Ausgabe verschoben

Händlerverband APHV: Arnim Hölzer tritt zurück Laut Mitteilung des Bundesverbands des Deutschen Briefmarkenhandels (APHV) wird, Arnim Hölzer, langjähriger APHV-Präsident, aus gesundheitlichen Gründen zum 16. März 2017 zurücktreten. Hölzer bedankte sich herzlich bei allen Wegbegleitern für die lange vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit und wünschte dem APHV für die Zukunft alles Gute. Hölzer hatte den APHV seit dem 18. März 2007 als Präsident geleitet. Ab…

Tipp zum Wochenende: Philatag Passau Enge Kontakte der Passauer Sammlerfreunde zu ihren österreichischen Nachbarn in Münzkirchen bilden die Keimzelle der ersten Sammlerbörse, die jetzt gemeinsam von mehreren Vereinen des Donauraums durchgeführt wird. Am 12. März laden die Philatelisten in die Dreiburgenhalle nach Tittling bei Passau ein. Umfangreiches Belegprogramm Zu diesem grenzüberschreitenden Ereignis werden Briefmarken Individuell, ein Sonderstempel sowie Schmuckumschlag und Karte…

Neue Briefmarke mit Ottifanten „Früher musste man schon Königin von England werden oder Reichskanzler, um es auf eine Briefmarke zu schaffen. Und noch letztes Jahr hat es eine Sondermarke mit Kaiser Karl V. gegeben, gemalt von Tizian. Und jetzt? Den Pilsumer Leuchtturm, gemalt von Otto. Das ist das Schöne an der Demokratie“, sagte der sichtlich geschmeichelte Otto Waalkes anlässlich der Präsentation der Ottifantenmarke im Alten Emder Rathaus am 1. März 2017 per Videobotschaft. Präsentation der Ottifanten-Briefmarke in…

Tipp zum Wochenende: Kieler Umschlag 1975 erweckten Kieler Kaufleute den historischen „Kieler Umschlag“ wieder zum Leben. Der Kieler Philatelisten-Verein wurde zur Teilnahme an diesem Vergnügungsmarkt im Vorfrühling eingeladen und ist seither ununterbrochen mit einem Sonderstempel, einem Belegprogramm und einer Briefmarkenschau dabei. Die diesjährige Ausstellung am 3. und 4. März in der Stadtbücherei steht unter dem Motto „43 Jahre Kieler Umschlag“.…