Video-Interview: ein Jugoslawien, zehn Sammelgebiete

Ein umfangreiches Belegprogramm hat der Verein für Philatelie und Numismatik „Niedersachsen“ Osnabrück von 1928 für die 55. Osnabrück-Börse und den Großtauschtag am 28. Dezember aufgelegt: Zwei Briefe, zwei Plusbriefe, zwei Erinnerungsblätter und ein Sonderstempel werden zur Veranstaltung am 28. Dezember in der Sonderpostfiliale angeboten. Thema des Belegprogramms ist ein Ereignis, das 150 Jahre zurückliegt: Im…