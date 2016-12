Informativ und aktuell: DBZ 1/2017

„Vorbild Vereinsthaler” lautet das Titelthema der ersten DBZ-Ausgabe im Jahr 2017. Am 1. Januar 1867 begann ein neues Kapitel in der Geschichte der bayerischen Postwertzeichen: Michael Burzan betrachtet in seinem ausführlichen Beitrag unter anderem die Darstellung von König Ludwig II. im hochformatigen Rechteck. Im Artikel analysiert der Autor die Hintergründe der vor 150 Jahren begonnenen Wappenserie Bayerns …

„In die Tiefe sammeln”

Dies ist nur eines der vielen spannenden Themen der Deutschen Briefmarken-Zeitung 1/2017, die ab morgen im Verkauf ist. Lesestoff und Informationen gibt es zu den Themen: Dem „In die Tiefe sammeln” widmet sich Prof. Dr. Reinhard Krüger. Er erklärt den Reiz der spezialisierten Beschäftigung mit einem bestimmten Postwertzeichen am Beispiel der Kriegsgefangenen-Marke MiNr. 165. Umfassend erklärt er, wie der Philatelist in die Tiefe sammeln kann.

Frank Hurley – Magier mit der Kamera

Die Polarpost beschäftigt sich dieses mal mit einem besonders spannendem Thema: Dem Magier mit der Kamera. Frank Hurley begeistert mit seinen atmosphärisch-individuellen Einblicken für dieses abwechslungsreiche Sammelgebiet. Claus Zielinski porträtiert den Fotografen in seinem zweiten Teil der Serie.

Berichte über Paketdienste, über Rabatte und neue Automatenmarken aus Europa und Übersee runden den Inhalt der neuen DBZ ab.

Der DBZ-Marktplatz bietet mit seinen Anzeigen und dem Einkaufsführer wie gewohnt einen großen Überblick und wertvolle Kontaktmöglichkeiten für Philatelisten und Numismatiker sowie die Vorschau auf Auktionen und alles Wissenswerte zum Bereich Neuausgaben und Stempel aus Deutschland und der Welt.

Der Blick in die DBZ 1/17 lohnt sich also wieder. Das Heft kommt morgen in den Verkauf und ist in vielen Kiosken und im Bahnhofsbuchhandel erhältlich. Abonnenten können wie üblich schon einige Tage früher als die Einzelkäufer im Heft lesen – und sie sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel. Die Redaktion der DBZ wünscht allen Lesern einen

