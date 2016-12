Galerie: Die deutschen Briefmarken des Jahres 2016

Nehmen Sie an der Wahl der schönsten deutschen Briefmarke 2016 teil. Die Stimmkarte finden Sie in der DBZ-Ausgabe 1/2017. Das Heft können Sie in ausgesuchten Bahnhofsbuchhandlungen und im Einzelhandel erwerben. Als Abonnent sollten Sie das Heft bereits in Ihrem Postkasten vorgefunden haben. Sofern Sie die Print-Ausgabe der DBZ noch nicht kennen, können Sie ein kostenloses Probeexemplar der DBZ 1/2016 anfordern.

Ein Rückblick auf Briefmarken-Jahr 2016 in Bildern – von der Deutschen Post verausgabte Neuerscheinungen des Jahres:

Dauerserie Blumen „Alpendistel“ Dauerserie Blumen „Madonnenlilie“ Dauerserie: Schreibanlässe – „Allgemeiner Glückwunsch“ Dauerserie: Schreibanlässe – „Geburtstag“ Dauerserie: Schreibanlässe – „Hochzeit“ Serie „Klassische Deutsche Automobile“: Porsche 911 Targa Serie „Klassische Deutsche Automobile“: Ford Capri 1 Serie „Burgen und Schlösser“: Löwenburg Kassel Serie „Wildes Deutschland“: Bayerischer Wald 1250 Jahre Schwetzingen 200. Geburtstag Ernst Litfaß 25 Jahre Europa-Notruf 112 Serie „Tierkinder“: Feldhase Serie „Tierkinder“: Graugans 350. Geburtstag George Bähr „Weltkulturerbe der UNESCO“: Kloster Corvey Serie „Burgen und Schlösser“: Schloss Sanssouci Serie „Deutschlands schönste Panoramen“: Moselschleife Serie „Schätze aus deutschen Museen“: Tizian – Kaiser Karl V. Serie „Schätze aus deutschen Museen“: Jacob Zeller – Fregatte aus Elfenbein 500 Jahre Reinheitsgebot für Bier 125. Geburtstag Nelly Sachs Serie „Europa“: Umweltbewusst leben 100. Deutscher Katholikentag in Leipzig 20 Jahre Shrines of Europe – Altötting Serie „Mikrowelten“: Fühler Nachtpfauenauge Serie „Mikrowelten“: Strahlentierchen Serie „Wildes Deutschland“: Sächsische Schweiz 25 Jahre Deutsch-Polnisches Jugendwerk (Gemeinschaftsmarke Polen) Serie „Leuchttürme“: Staberhuk Serie „Leuchttürme“: Kampen 125 Jahre erster Gleitflug Otto Lilienthal 1200 Jahre Benediktinerabtei Münsterschwarzach Serie „Tag der Briefmarke“ 2016: Liebesbriefe Serie „Deutsche Fernseh-Legenden“: Raumpatrouille Orion 75 Jahre Deutschlandlied – Deutsche Nationalhymne Dom zu Naumburg Elektromobilität 125. Geburtstag Otto Dix Weihnachtskugel Serie Design aus Deutschland: „Luigi Colani – Schlaufenstuhl“ Serie Design aus Deutschland: „Hans Theo Baumann – Glasgefäße“ 200 Jahre Dampfschiff „Die Weser“ Serie „Für die Wohlfahrtspflege“ 2016: Rotkäppchen – Im Wald Serie „Für die Wohlfahrtspflege“ 2016: Rotkäppchen – Bei der Großmutter Serie „Für die Wohlfahrtspflege“ 2016: Rotkäppchen – Gutes Ende Serie „Für den Sport“ 2016: Spielbälle – Fußball Serie „Für den Sport“ 2016: Spielbälle – Rugby Serie „Für den Sport“ 2016: Spielbälle – Golf Serie „Für den Umweltschutz“ 2016: Die Alpen – Vielfalt in Europa Serie „Für die Jugend“ 2016: Salzwasserfische – Hering Serie „Für die Jugend“ 2016: Salzwasserfische – Kabeljau Serie „Für die Jugend“ 2016: Salzwasserfische – Scholle Serie „Weihnachten“ 2016: Die Hirten auf dem Feld Blockausgabe: „Alte und gefährdete Nutztierrassen in Deutschland“: Rhönschaf und Sattelschwein

Reklame MICHEL

Junior 2017

45. Auflage, 620 Seiten, kartoniert

Preis: 9,95 €

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.



Katalog bestellen



45. Auflage, 620 Seiten, kartoniertPreis: 9,95 €Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.