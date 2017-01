Ausgabetag 9. Februar 2017

Folienblatt Elbphilharmonie

Am 11. Januar eröffnet die Hamburger Elbphilharmonie. Die nassklebende Sondermarke aus diesem Anlass kam am 2. Januar an die Schalter. Weshalb das Folienblatt mit zehn selbstklebenden Marken erst knapp einen Monat nach der Eröffnung – am 9. Februar 2017 – erscheint, lässt sich nicht nachvollziehen.

Die Herstellung übernahm die Bagel Security Print, Mönchengladbach, im Offsetdruck auf selbstklebendem Verbundmaterial mit DP-2-Postwertzeichenpapier nach dem Entwurf von Thomas Steinacker.

Selbstklebende Wohlfahrtsmarke

Ebenfalls am 9. Februar erscheint die parallel zur nassklebenden Marke ausgegebene selbstklebende Wohlfahrtsmarke zu 70 plus 30 Cent vor, die traditionell in der Rolle mit 100 Stück und im Heftchen mit zehn Stück erscheint. Das Markenformat bleibt unverändert, die Bundesdruckerei Berlin fertigt nass- und selbstklebende Marken im Offsetdruck.

Die Bestellnummern und viele weitere Informationen finden Sie in der neuen Ausgabe 2/2017 der Deutschen Briefmarken-Zeitung, die am Freitag, den 6. Januar 2017 in den Verkauf kommt sowie in den Neuheiten-Informationen im Heft 3/2017. Abonnenten können wie üblich schon einige Tage früher als die Einzelkäufer im Heft lesen – und sie sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

