Informativ und aktuell: DBZ 2/2017

Die Reformation im Jahre 1517 gehört zu den tiefgreifenden Ereignissen, deren Auswirkungen auch 500 Jahre später noch eine große Bedeutung haben. In der zweiten Ausgabe der Deutschen Briefmarken-Zeitung im Jahr 2017 widmet sich Horst Prelle diesem Thema und seinem 500-jährigen Jubiläum aus philatelistischer Sicht. Er stellt interessante Briefmarken rund um Martin Luther und die Reformation vor.

Schloss Friederiksborg



Das neue Briefmarkenjahr begann in Dänemark mit der Verausgabung der Europa-Marke mit dem Motiv Schloss Frederiksborg. Dieter Ecklebe weiht die Leser in die philatelistischen Hintergründe dieser neuen Marke und in die Geschichte des größten Renaissanceschlosses Nordeuropas ein.

Fälschungen aus dem Konzentrationslager

Gleich zwei Beiträge beschäftigen sich mit Zahlungsmitteln und Postprodukten in der Hitlerzeit. Helmut Casper schrieb einen Nachruf auf den kürzlich im Alter von 99 Jahren verstorbenen Adolf Burger, der im Konzentrationslager Sachsenhausen gezwungen wurde, Geldnoten zu fälschen. Claus Geißler stellt im Rahmen seiner Postseriengeschichte Belege der KZ-, Lager- und Ghettopost vor.

Neues über Polarpost und Automatenmarken aus Europa und Übersee runden die Themenvielfalt der neuen DBZ ab.

Der DBZ-Marktplatz liefert mit Anzeigen und dem Einkaufsführer den gewohnten Überblick und wertvolle Kontaktmöglichkeiten für Philatelisten und Numismatiker. Und natürlich darf auch der Ausblick auf Auktionen und alles Wissenswerte zum Bereich Neuausgaben und Stempel aus Deutschland und der Welt nicht fehlen.

Der Blick in die DBZ 2/17 beschert also wieder viel Interessantes aus den Bereichen Philatelie und Numismatik. Das Heft kommt morgen in den Verkauf und ist in vielen Kiosken und im Bahnhofsbuchhandel erhältlich. Abonnenten können wie üblich schon einige Tage früher als die Einzelkäufer im Heft lesen – und sie sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel. Die Redaktion der DBZ wünscht allen Lesern ein frohes Weihnachtsfest und einen entspannten Jahresausklang!

© Titelbild/Kopfgrafik/Beitragsbild: Martin Luther von Lucas Cranach der Ältere – Google Cultural Institute, Museum of Fine Arts, Houston – wikimedia.org / Priem, „am Fuß der Wartburg”, CC-Lizenz (BY 2.0) creativecommons.org/licenses/by/2.0/de/deed.de – www.piqs.de



Reklame MICHEL

Wertvolle Briefmarken aus aller Welt /

Valuable Stamps Catalogue 2012/2013

Die Top-Briefmarken aus aller Welt von 1840 bis 2013.

Zweisprachig: Deutsch/ Englisch

Preis: 29,95 €

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.

Katalog bestellen

Die Top-Briefmarken aus aller Welt von 1840 bis 2013.Zweisprachig: Deutsch/ EnglischPreis: 29,95 €Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.