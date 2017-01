Geburtstagsgeschenk für Karl May

Zum 175. Geburtstag von Karl May am 25. Februar gibt die Deutsche Post bereits am 9. Februar eine Ganzsache heraus. Das Versandzentrum Weiden bietet die Ganzsache auch in gestempelter Form an; verwendet wird hierzu jedoch ausschließlich der „Erstverwendungsstempel Bonn“. Die Stempelung mit diesem Stempel erfolgt bei den Stempelstellen Weiden und Berlin.

In Bonn liegt dieser Erstverwendungsstempel für unmittelbare Stempelwünsche in der Filiale am Posttower, Charles-de-Gaulle Str. 20, 53113 Bonn auf. Die Bestellnummern bei der Nierderlassung Philatelie lauten postfrisch: 011589 und gestempelt: 011589 EW5.

Reklame MICHEL

Junior 2017

45. Auflage, 620 Seiten, kartoniert

Preis: 9,95 €

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.



Katalog bestellen



45. Auflage, 620 Seiten, kartoniertPreis: 9,95 €Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.