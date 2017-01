Tierkinder und Ottifant auch selbstklebend

in Deutschland

Sowohl die „Tierkinder: Iltis und Wildschwein“ als auch Ottos „Bunter Gruß vom Ottifanten“ erscheinen auch als selbstklebende Marken. Am 1. März gibt es bei der Deutschen Post also beide Ausgaben jeweils auch im Folienblatt mit zehn Werten. Im Versandzentrum Weiden sind beide auch in gestempelter Form erhältlich, die Bestellnummern der „Tierkinder“ lauten postfrisch: 008573 und gestempelt: 008573EW5; der Ottifant des Zeichners Otto Waalkes ist unter postfrisch: 022601 und gestempelt: 022601EW5 zu beziehen.

