DBZ-Onlinegewinnspiel Februar 2017

If you are a human and are seeing this field, please leave it blank.

Gekennzeichnete Felder * sind Pflichtfelder Lösung * Wunschgewinn * Vorname * Nachname * Str./Hausnr. PLZ/Ort Land E-Mail-Adresse * Telefon Wir freuen uns, wenn Sie sich für die DBZ / Deutsche-Briefmarken-Zeitung interessieren. Dürfen wir Sie auch zukünftig informieren? Ja, per Post (Bitte Adresse angeben.)

Ja, per E-Mail

Ja, per Telefon (Bitte Telefonnummer angeben.) Ihre Daten werden vom Schaper Philatelie-Verlag unter strenger Beachtung gesetzlicher Datenschutzbestimmungen nur für den Verlag und die mit ihm verbundenen Unternehmen erhoben. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit telefonisch unter +49 (0) 551 / 901520, per Post oder per E-Mail (vertrieb@d-b-z.de) widerrufen. Welche der folgenden Zeitschriften abonnieren Sie bereits? DBZ/Deutsche Briefmarken-Zeitung

BRIEFMARKEN SPIEGEL

Keine der beiden, bitte senden sie mir je ein kostenloses Probeheft. Ich akzeptiere die Teilnahmebedingungen. Antispam-Frage: Was ergibt 2 + 4? *