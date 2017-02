Informativ und aktuell: DBZ 4/2017

Auf der Lokolino 2017 in Göttingen lernen die jungen Besucher den Postbetrieb früherer Jahre kennen. Die Kinderpost kommt nach Göttingen. Am 4. und 5. Februar 2017 können in der Lokhalle Kinder, Jugendliche und Junggebliebene praktisch ausprobieren, wie der Postbetrieb in den Jahren vor der Automatisierung funktioniert hat. Damals wurde noch von Hand gestempelt, von Hand sortiert…