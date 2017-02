Schönste Luftfahrtmarke 2015 gesucht

Freunde der Luftfahrtbriefmarken aufgepasst! Die Motiv-Arbeitsgemeinschaft Luftfahrt e.V. lädt alle Philatelisten und alle an der Luftfahrt-Interessierten zur Teilnahme an ihrer traditionellen, inzwischen schon seit 2009 veranstalteten Umfrage nach der schönsten Luftfahrtbriefmarke ein. Auf ihrer Webseite liefert die ARGE eine abwechslungsreiche Präsentation von weltweit 70 Postwertzeichenemissionen, die im Jahr 2015 ausgegeben wurden, einen Bezug zur Luftfahrt aufweisen und in den Publikationen des Schwaneberger Verlags Unterschleißheim katalogisiert wurden (MICHEL-Kataloge, MICHEL-Rundschau). Unberücksichtigt bleiben Blocks und Kleinbogen, die nur auf ihren Rändern Luftfahrtmotive wiedergeben, oder Markenausgaben, die Luftfahrtbezüge nur in sehr kleinen Abbildungen widerspiegeln. Motive von allen Kontinenten und zu den verschiedenen Aspekten der Luftfahrt stehen zur Wahl und bieten schon große Freude beim Betrachten.

Abstimmung zur schönsten Luftfahrtmarke läuft bis Ende April

Die Markenpräsentation enthält ein Formular zur Stimmabgabe, in das die Teilnehmer ihre Favoriten aus den vorgestellten 70 Briefmarken eintragen. Jeder Briefmarkenfreund kann die Plätze 1 bis 3 vergeben und über eine Schaltfläche zur Auszählung an die ARGE absenden. Entsprechend der festgelegten Favoriten der Wähler gibt es anschließend 3 Punkte für den 1. Platz, 2 Punkte für den 2. Platz und 1 Punkt für den 3. Platz. Die Wahl zur schönsten Luftfahrtmarke 2015 endet am 30. April 2017. Das Ergebnis wird nach der Auswertung auf der Webseite und in der Vereinsschrift LUFTFAHRT der Motiv-Arbeitsgemeinschaft Luftfahrt e.V. veröffentlicht.

