Briefmarkenedition „Blende 2016“

Tipp zum Wochenende: Börse in Gütersloh Der Verein für Philatelie in Gütersloh lädt am Sonntag, 12. Februar 2017, zur Briefmarkenbörse ein. Angesprochen sind Sammler von Briefmarken, Ansichtskarten und Münzen. Die Briefmarkenbörse findet im Vereinslokal von Grün-Weiß-Casino an der Brunnenstraße 71, Heidewald, statt. Eintritt und Parkplätze vor dem Vereinslokal sind frei. Interessierte Briefmarkensammler haben von 9 bis 14 Uhr die Möglichkeit, Marken aus…

Tipp zum Wochenende: Lokolino 2017 – Familienmesse mit Kinderpost Auf der Lokolino 2017 in Göttingen lernen die jungen Besucher den Postbetrieb früherer Jahre kennen. Die Kinderpost kommt nach Göttingen. Am 4. und 5. Februar 2017 können in der Lokhalle Kinder, Jugendliche und Junggebliebene praktisch ausprobieren, wie der Postbetrieb in den Jahren vor der Automatisierung funktioniert hat. Damals wurde noch von Hand gestempelt, von Hand sortiert…

BMS-Onlinegewinnspiel Februar 2017 Zu unserem Onlinegewinnspiel im Februar heißen wir Sie ganz herzlich willkommen. Wieder gibt es interessante Preis zu gewinnen über die sich alle Sammler freuen werden. Was müssen Sie tun, um im Februar dabei zu sein? Beantworten Sie einfach bis spätestens 28. Februar 2017 die nachfolgende Frage: Am 28. Januar 2017 hat nach dem chinesischen Horoskop…

Briefmarke der Woche: Kein Briefgeheimnis Es war der Internet-Hit der vergangenen Woche, in dem eine niederländische Satire-Show die Vorzüge Hollands nach der Amtseinführung Donald Trumps veröffentlichte. Auf lustige und absurde Weise bewirbt der Clip die Niederlande und nimmt den neuen US-Präsidenten damit gewaltig auf die Schippe. Doch was die Niederlande tatsächlich an landschaftlicher Schönheit zu bieten haben, ist dank der…