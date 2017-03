Informativ und aktuell: DBZ 6/2017

in Aktuelles Heft

Sammlerthemen, die umfassende Einblicke in den historischen, politischen und sozialen Kontext bieten, sind unter dem Begriff „Social Philately“ zusammengefasst. Franz-Josef Pütz erläutert dieses immer mehr an Bedeutung gewinnende Sammlerfeld eindrucksvoll am Beispiel von afghanischen Sammlerstücken, die mit dort früher oder heute noch lebenden Deutschen zu tun haben.

Philatelistisches Gruseln: Die Radiumeuphorie bis Mitte des 20. Jahrhunderts

Was haben Namen wie Becquerel und Curie und so sonderbare Ideen wie Radium-Trinkkuren oder Radium-Schokolade miteinander zu tun? Dr. Fritz Baumgardt vom Verband Philatelistischer Arbeitsgemeinschaften e.V. (VPhA) beleuchtet die Euphorie rund um das Element Radium und macht auch nicht Halt vor weniger appetitlichen, wenn nicht gar höchst gefährlichen Beispielen.

Februarrevolution im März

Nicht nur politisch, sondern auch chronologisch liefen die Uhren im Zarenreich langsamer. Im Gegensatz zu Westeuropa galt bis 1918 der Julianische Kalender. Daher begann die Februarrevolution nach russischer Zeitrechnung am 23. Februar, nach unserer am 8. März. Der Beitrag von Jan Sperhake orientiert sich an der russischen Zeitrechnung und stellt das Thema anhand von vielen interessanten philatelistischen Belegen vor.

