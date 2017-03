Informativ und aktuell: DBZ 8/2017

Die aktuelle Ausgabe der Deutschen Briefmarken-Zeitung, die am 31. März 2017 in den Zeitschriftenhandel kommt hat wieder allerhand interessante und abwechslungsreiche Beiträge aus der Welt der Philatelie. Das Titelthema befasst sich mit Helgoland, der Kriegseintritt der USA in den Ersten Weltkrieg wird untersucht und es gibt neue Folgen in den Themenserien, wie etwa „Für Schatzsucher“ oder „Aus den Akten des MPF“. Natürlich werden auch wieder Neuheiten im Bereich Briefmarken und Stempel sowie Automatenmarken vorgestellt und es wird auf wichtige Auktionstermine hingewiesen.

150 Jahre Briefmarken auf Helgoland – ein Inselstreifzug

Eberhard Cölle gibt in seinem Titelthema einen tiefen Einblick in die wechselvolle Geschichte der Nordseeinsel Helgoland. Dabei beleuchtet er neben den vielen politischen Änderungen natürlich auch die daraus resultierenden Ergebnisse im philatelistischen Bereich. Denn Helgoland bietet ein großes Feld für Länder- und Themensammler ebenso wie für Postgeschichtler, die hier interessante Vorphila-Belege, (Sonder-)Stempel und vieles mehr finden können.

USA erklären den Krieg – folgenschwerer Sprung über den Teich

„The world must be safe for democracy“, erklärte Woodrow Wilson seine Hauptmotivation für die Kriegserklärung der USA am 6. April 1917. Mit dieser folgenschweren Entscheidung entschloss sich die Nation zur Teilnahme am Ersten Weltkrieg um Demokratie, Frieden und Gerechtigkeit zu verteidigen. Birgit Freudenthal schildert die Vorgeschichte zu diesem historischen bedeutsamen Entschluss.

Titelabbildung: Albert von Rockler in „Die Gartentaube“ (1883 by Ernst Keils Nachfolger, Leipzig) – www.wikimedia.org

