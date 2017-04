Neuer Fehldruck aufgetaucht!

Millionen deutscher Briefmarkensammler werden in den kommenden Wochen einen Brief des Finanzamtes erhalten. Darin: eine Nachforderung an Steuern für längst erschienene Briefmarken. Hintergrund ist ein Urteil des in Carson City, Nevada, ansässigen Internationalen Gerichtshofes für Besteuerungsangelegenheiten, das der Erste Präsident und Vorsitzende des Ministerrates der Autonomen Republik Grenadinchen von Grenada erwirkt hat. Die aus weltweit…