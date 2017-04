150 Jahre Helgoland-Briefmarken

Am 9. April lädt der Verein für Philatelie und Numismatik in Osnabrück zur Sammlerbörse in die Hochschule Osnabrück ein. Erwartet werden Händler aus ganz Deutschland. An den zahlreichen Ständen ist von 9 bis 15 Uhr ein „überdurchschnittliches Angebot“ an Briefmarken, Münzen und Ansichtskarten zu haben, teilt der Verein für Philatelie und Numismatik mit. Auch Heimatsammler…