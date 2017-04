Briefmarken individuell – Herzliche Grüße

Am kommenden Donnerstag, den 13. April erscheinen besondere Briefmarken für die Fans deutscher Automobile der 70er- und 80er-Jahre. Bis heute polarisieren diese Modelle: Der „Opel Manta A“ und der „VW Golf Serie 1“ sind Automobile mit einer besonderen Rolle. Assoziiert man sie in der allgemeinen Wahrnehmung doch mit bestimmten Phasen in der jüngsten deutschen Geschichte…

Am 9. April lädt der Verein für Philatelie und Numismatik in Osnabrück zur Sammlerbörse in die Hochschule Osnabrück ein. Erwartet werden Händler aus ganz Deutschland. An den zahlreichen Ständen ist von 9 bis 15 Uhr ein „überdurchschnittliches Angebot“ an Briefmarken, Münzen und Ansichtskarten zu haben, teilt der Verein für Philatelie und Numismatik mit. Auch Heimatsammler…