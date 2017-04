Informativ und aktuell: DBZ 9/2017

in Aktuelles Heft

Am 13. April 2017 kommt die aktuelle Ausgabe der Deutschen Briefmarken-Zeitung in den Zeitschriftenhandel. Zum abwechslungsreichen Inhalt gehören wie üblich viele interessante und abwechslungsreiche Beiträge aus unterschiedlichen Bereichen der Sammlerwelt. Das Titelthema steht diesmal ganz im Zeichen von Friedrich Wilhelm IV. und den ersten Briefmarken Preußens im Buchdruckverfahren. Die Polarforscher sind natürlich auch wieder unterwegs und auch Neuheiten im Bereich Briefmarken und Stempel sowie Automatenmarken werden wieder präsentiert. Nicht fehlen dürfen natürlich auch die aktuellen Auktionstermine und es gibt neue Folgen in den Themenserien, wie etwa „Für Schatzsucher“ oder „Aus den Akten des MPF“.

Hier weitere Details zu den Themen:

„König auf glattem Grund“

Vor inzwischen mehr als eineinhalb Jahrhunderten erschienen die ersten Briefmarken in Preußen im Buchdruck. Sie tragen das Porträt des damaligen Regenten, König Friedrich Wilhelm IV. aus dem Hause Hohenzollern. Michael Burzan erzählt die Hintergründe zu diesen Marken und zur Geschichte des preußischen Königs.

Forschungsschiff Polarstern ist zurück aus der Antarktis

Bremerhaven freut sich auf das „Open Ship“: Die FS Polarstern, die üblicherweise zwischen November und März das Eis der Antarktis bricht, kehrt am 20. April zurück nach Norddeutschland. Erstmals seit fünf Jahren können sich Schiffsbegeisterte das Aushängeschild der Polarforschung genauestens anschauen. Harald Kuhl berichtet ausführlich über diese Veranstaltung.

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die heute in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher im Heft lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

Titelabbildung: wikimedia.org

Reklame MICHEL

Südosteuropa 2016/2017 (EK 4)

101. Auflage, 1312 Seiten, Hardcover

Preis: 68,00 €

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.



Katalog bestellen



101. Auflage, 1312 Seiten, HardcoverPreis: 68,00 €Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.