Informativ und aktuell: DBZ 10/2017

Am 28. April 2017 kommt die aktuelle Ausgabe der Deutschen Briefmarken-Zeitung in den Zeitschriftenhandel. Zum abwechslungsreichen Inhalt gehören wie üblich viele interessante und abwechslungsreiche Beiträge aus unterschiedlichen Bereichen der Sammlerwelt. Das Titelthema beschäftigt sich mit dem Thema des Jahres: 500 Jahre Reformation – Dietrich Heinrich stellt auf fünf Seiten die Wartburg vor. Wie immer gehören natürlich auch die Neuheiten im Bereich Briefmarken und Stempel sowie Automatenmarken mit ins Heft. In der Rubrik Postgeschichte wird Experten- und Basiswissen vermittelt und nicht fehlen natürlich auch die aktuellen Auktionstermine. Zudem gibt es neue Folgen in den Themenserien, wie etwa „Für Schatzsucher“ oder „Aus den Akten des MPF“.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

950 Jahre Wartburg – Eine Burg in Thüringen

„Wart’, Berg, du sollst mir eine Burg werden!“ Als der Sage nach im Jahre 1067 Graf Ludwig der Springer diese Worte sprach, hatte er wohl alles andere im Sinn, als dass jene Burg einmal ein Hort deutscher Sprache und Dichtung, ein Mahnmal für Freiheit und Einheit Deutschlands würde. Ludwigs erste historisch überlieferte Handlung als Burgherr der Wartburg war 1080 ein heimtückischer Überfall auf das nach einer verlorenen Schlacht in der Nähe der Burg lagernde Heer Kaiser Heinrichs IV. Von der weiteren Geschichte der Wartburg, von den Sagen und Legenden, die sich um ihre Bewohner ranken, berichtet Dieter Heinrich.

60 Jahre Gleichberechtigungsgesetz – Die späte Gleichheit

Das Grundrecht der Gleichberechtigung ist erst seit 1957 im Grundgesetz verankert. Birgit Freudenthal wirft einen Blick zurück hinter die Kulissen des Tauziehens um das Zustandekommen des Gesetzes. Sie präsentiert entsprechende philatelistische Belege zur Thematik, die von den Müttern des Grundgesetzes bis zum Ersttagsbrief von 1984 reichen.

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die heute in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher im Heft lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

