Weihnachtskugelmarke beim WDR

Nachdem die ersten Weihnachtskugelmarken mit der falschen Schreibweise „Kerstfest“ (MiNr. XX) bereits im Februar erstmals aufgetaucht waren wächst nun auch das mediale Interesse an der philatelistischen Rarität. Anlässlich der Internationalen Briefmarken-Messe Essen vom 11. bis zum 13. Mai 2017 berichtete nun der Westdeutsche Rundfunk in der gestrigen Ausgabe der Sendung „Lokalzeit Ruhr“ recht ausführlich darüber. Dort findet heute die Versteigerung einer Einzelmarke (Ausruf: 900,- EUR) und eines Folienblatts MiNr. FB I (Ausruf: 5000,- EUR) durch das Auktionshaus Felzmann statt. Sie können das Bietergefecht live mitverfolgen. Der Hammer fällt gegen 16 Uhr!

DBZ-Chefredakteur Torsten Berndt kam in der Sendung ebenfalls zu Wort und äußerte sich unter anderem zu weiteren unverausgabten bundesdeutschen Ausgaben der Vergangenheit.

Wenn Sie neugierig geworden sind, können Sie sich den Beitrag noch bis zum 18. Mai 2017 in der Mediathek des WDR ansehen.

