Forschungsschiff Polarstern bei Open Ship in Bremerhaven

Am 20. April kehrte das deutsche Forschungsschiff Polarstern (FS Polarstern) aus der Antarktis nach Bremerhaven zurück.

Der Forschungseisbrecher ist seit seiner Indienststellung, am 9. Dezember 1982, das wichtigste Werkzeug der deutschen Polarforschung. Er zählt zu den weltweit leistungsfähigsten Polarforschungsschiffen und ist jedes Jahr an durchschnittlich 310 Tagen im Einsatz.

Antarktis und Arktis

Zwischen November und März kreuzt FS Polarstern üblicherweise in der Antarktis, während in den Sommermonaten die Wissenschaftler an Bord in arktischen Gewässern forschen. Dabei legt der Forschungseisbrecher in jedem Jahr etwa 50000 Seemeilen oder 92000 Kilometer zurück. Auf dem Schiff arbeitet und lebt eine Schiffscrew von bis zu 44 Personen, hinzu kommen für Forschungsvorhaben maximal 55 Wissenschaftler und Techniker. Eine Grundausstattung wissenschaftlicher Geräte ist ständig an Bord; jeweils ergänzt durch die Ausrüstung, die teilnehmende Wissenschaftler für ihre jeweiligen Forschungsprojekte benötigen. Zu den zentralen Aufgaben von FS Polarstern gehören zudem Versorgungsfahrten zur ganzjährig besetzten Antarktisstation Neumayer III.

Seltene Gelegenheit

Erstmals seit fünf Jahren lud das Alfred-Wegener-Institut (AWI) für Polar- und Meeresforschung interessierte Besucher ein, das Schiff auf dem Gelände der Lloyd-Werft in Bremerhaven zu besichtigen. Der Eintritt war frei. Der Polarstern öffnete an zwei Tagen seine Luken: Am Samstag, den 22. April und am Sonntag, den 23. April. Besucher erhielten Einblicke in das Leben und die Arbeit an Bord. Während eines Rundgangs auf dem Schiff bekamen die Teilnehmer die Brücke, die Labore, die Helikopter, den Operationsraum, das Schwimmbad und vieles mehr zu sehen. Wissenschaftler standen für Gespräche über die Polarforschung bereit. Weitere Informationen über diese Veranstaltung und weitere Aktivitäten sind auf www.awi.de beziehungsweise unter Tel. 0471/4831-0 zu erhalten.

Kommende Fahrten

Die nächsten Forschungsfahrten der Polarstern führen laut der aktuellen Expeditionspläne des AWI nach Norden und für Sammler bestehen dabei wieder interessante Möglichkeiten für Schiffspost­belege.

Die folgende Aufstellung nennt jeweils die Kennung der Reise sowie deren Dauer und Hafenaufenthalte zwischen den Fahrten:

• PS106/1: 24. Mai Abfahrt Bremerhaven, 21. Juni Ankunft Longyearbyen;

• PS106/2: 23. Juni Abfahrt Longyearbyen, 20. Juli Ankunft Tromsø;

• PS107: 23. Juli Abfahrt Tromsø, 19. August Ankunft Tromsø;

• PS108: 22. August Abfahrt Tromsø, 9. September Ankunft Tromsø;

• PS109: 12. September Abfahrt Tromsø, 14. Oktober Ankunft Bremerhaven.

Sammler können pro Fahrt maximal zwei Belege an diese Anschrift schicken:

Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, Ab­teilung Logistik, Postfach 120161, 27515 Bremerhaven, Deutschland.

Für die Bearbeitung im bordeigenen Postamt ist der Bordingenieur zuständig. Bitte alle Belege mit deutschen Briefmarken frankieren, denn Briefe mit ausländischer Frankatur werden nicht bearbeitet.

Text: Harald Kuhl / Beitragsbild: Marion Hoppmann

