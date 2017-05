Informativ und aktuell: DBZ 12/2017

Das Titelthema der neuen Ausgabe des BRIEFMARKEN SPIEGEL im Juni entführt die Leser in die spannende Entdeckerwelt Alexander von Humboldts. Zudem befasst sich das Heft auch mit Wilhelm von Humboldt in der Rubrik „Unter der Lupe“, den Unterschieden zwischen den Prüferbünden und vielen Neuigkeiten aus der bunten Welt der Philatelie. Außerdem erklärt Zinnober Zacke welche Marken das Sammeln wert sind…

Am 25. Mai beginnen die Eisenbahntage Schwarzenberg im Erzgebirge. Bis zum 28. Mai werden unter anderem Fahrten in den Führerständen der unterschiedlichen Loks und mit dem Schienentrabi geboten. Der Rittersgrüner Verein Partnerschaftskomitee gibt zu den Eisenbahntagen einen Sonderbrief mit Eisenbahnmotiv heraus. Weiterhin gibt es einen traditionellen Zwei Länder Brief, der die seit 1899 bestehende Eisenbahnverbindung…