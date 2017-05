Napoleons Stiefsohn – Fürst von Eichstätt

in Deutschland

Als Napoleon Bonaparte 1796 die verwitwete Josephine de Beauharnais heiratete, begann für deren Kinder ein aufregendes Leben. Napoleon adoptierte beide Kinder, verheiratete Hortense mit seinem Bruder Louis und ernannte Eugène zum Vizekönig von Italien. 1806 verheiratet er Eugène mit der bayerischen Prinzessin Auguste Amalie. Dies war eine Voraussetzung, dass Bayern Königreich wurde.

Von Paris nach Eichstätt

Eugènes Leben als Vizekönig war geprägt von kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Österreichern und vom katastrophalen Russlandfeldzug. Nach Napoleons Niedergang musste Eugène 1814 mit seiner Familie nach München fliehen. Er erhielt als Entschädigung für den Verlust italienischer Besitzungen fünf Millionen Franc zugesprochen. Mit der Summe sollte er eine Standesherrschaft auf bayerischem Grund etablieren.

Das Fürstentum existierte nur 38 Jahre

Eugène entschied sich für Eichstätt. Der Waldreichtum, der seiner Jagdleidenschaft zugute kam, sowie die vorhandene Residenz dürften ausschlaggebend gewesen sein. Und so wurde am 14. November 1817 mit königlicher Urkunde und einen Tag später mit königlicher Erklärung das Fürstentum Eichstätt errichtet.

Eugène starb sieben Jahre später. Sein ältester Sohn August verkaufte 1833 wesentliche Rechte an die bayerische Krone zurück, die restlichen Besitzungen verblieben praktisch im Privatbesitz. Als Augusts jüngerer Bruder Maximilian 1852 verstarb, verkaufte seine Witwe Maria die bayerischen Besitzungen an das Königreich zurück. So ging das bayerische Erbe für Maximi­lians Nachkommen verloren. 1855 endete das Fürstentum Eichstätt.

