Über 100 Verkaufsstände und rund ein Dutzend Verpflegungsposten warten am 15. und 16. Juli 2017 auf dem 24. Comic-Festival in Contern auf die zahlreichen Besucher und Comic-Fans. So entsteht auf dem Festival-Gelände der ländlichen Gemeinde eine heitere Volksfest- und Flohmarkt-Atmosphäre. Angeboten wird eine breit gefächerte Auswahl an neuen und gebrauchten Comic-Heften, Originalzeichnungen, Postern und Figuren.

Freier Eintritt für Kinder

Das Festival ist an beiden Tagen von 10.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. Der Eintrittspreis beträgt 3,00 Euro pro Tag. Kinder unter 12 Jahren haben freien Zutritt. Zahlreiche Autoren und Zeichner werden anwesend sein. In der Sporthalle finden Signierstunden statt. Der Buchhändler des Festivals hat seinen Verkaufsstand innerhalb des Signierstandes und verkauft seine Alben an die Besucher in den Warteschlangen. Der Kauf eines Comic-Albums beim Buchhändler des Festivals ist obligatorisch, um eine Widmung in ein Album nach Wahl zu erhalten, sofern der Autor zustimmt.

Sondermarke zum Festival

Anlässlich des Comic-Festivals gibt die Luxemburger Post eine Sondermarke sowie eine Karte mit Briefmarke heraus. An beiden Festivaltagen sind ein Sonderstempel, die Karte und die Briefmarke am Stand der Post Philately erhältlich. Interessenten, denen es nicht möglich ist, vor Ort zu erscheinen, können Karte und Marke auch im Internet-Shop der Luxemburger Post erwerben. Für Abonnenten sind die Karte und die Briefmarke bereits in ihrer Lieferung enthalten.

Buspendeldienst ab Bahnhof

An beiden Veranstaltungstagen ist der Ortskern von Contern für jeglichen Autoverkehr gesperrt. Die Organisatoren raten, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Für Besucher, die per Auto anreisen, werden Gratis-Parkplätze zur Verfügunggestellt. Ein kostenloser Zubringerdienst zum Ausstellungsgelände wird eingerichtet. Für Gäste, die per Bahn anreisen, pendelt ein kostenloser Bus zwischen dem Bahnhof Sandweiler-Contern und dem Festivalgelände.

