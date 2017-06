Briefmarken zur Fete de la musique

in Europa und Übersee

Jedes Jahr zum Sommeranfang am 21. Juni erklingt die „Fête de la Musique“ – ­ das Fest der Musik. Die 1982 erstmals in Frankreich durchgeführte „Fête de la Musique“ hat sich inzwischen zu einem weltweiten Musikfest entwickelt. Musiker, Chöre, Orchester, Bands und alle Organisationen, die etwas mit Musik zu tun haben, sind aufgerufen, sich mit einer öffentlichen Aktion an diesem Fest zu beteiligen. Da Philatelisten schlecht mit ihren Briefmarken auf die Straße gehen können, haben die Mitglieder der Motivgruppe Musik zur diesem Ereignis auf ihrer Homepage www.motivgruppe-musik.com einen bunten Strauß von Briefmarken zusammengestellt, zu denen man sich die jeweils passende Musik anhören und ansehen kann.

