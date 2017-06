Martin Luther auch im 8er-Bogen

in Deutschland

Am 10. August legt die Deutsche Post einen Achterbogen mit je vier Marken „500 Jahre Reformation – Martin Luther“ und „Wartburg“ auf. Die Marken erscheinen darin schachbrettartig zusammengedruckt. Zum Preis von 5,60 Euro ist der Bogen bei der Versandstelle postfrisch erhältlich.

Ebenfalls am 10. August erscheint eine Rolle mit 200 nassklebenden Marken der Ausgabe „1000 Jahre Stadt Neunburg vorm Wald“. Wieden bietet Viererstreifen mit rückseitiger Zählnummer und Strichcodefeld an.

