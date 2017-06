Ohne Luxemburg: Verkauf wird eingestellt

Die 104. Auflage des Standardwerkes für Deutschland-Sammler erscheint am 7. Juli 2017. Der MICHEL Deutschland 2017/2018 kommt in gewohnter Schwaneberger-Qualität und mit folgenden Inhalten daher: Mit Festeinband, Lesebändchen und Wasserzeichen-Falttafel Bearbeitungsschwerpunkte der Neuauflage: Besetztes Frankreich im Zweiten Weltkrieg und Feldpostmarken Über 600 zusätzliche Abbildungen illustrieren den neuen MICHEL-Deutschland Auch die nassklebenden Rollen-Fünferstreifen mit rückseitiger Zählnummer sind…

Mit einem Sonderstempel, der zugehörigen Sonderkarte und einer kleinen Ausstellung zum Leben und Schaffen möchte der Verein an die Zeit des Literaturnobelpreisgewinners des Jahres 1929 Thomas Mann in Bad Tölz erinnern. Beim Briefmarkengroßtauschtag am Samstag, den 1. Juli 2017, von 9 Uhr bis 15 Uhr, veranstaltet durch die Briefmarkenfreunde Hausham-Bad Tölz e. V. im „Kleinen…