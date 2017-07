Informativ und aktuell: DBZ 15/2017

Die aktuelle Ausgabe der Deutschen Briefmarken-Zeitung kommt am 7. Juli 2017 in die Regale des Zeitschriftenhandels. Das erste Juli-Heft liefert abwechslungsreiche Artikel aus der bunten Welt der Philatelie und der Numismatik. Kanada liefert den Inhalt zu Walter Köchers Titelthema. Er erklärt, wie dieses große Land den Sprung auf den Globus schaffte. Im Bereich Markt und Marken verschafft Michael Burzan dem Leser Einblicke in viele Bereiche, wie zum Beispiel die „Selteneren Frühdrucke“, die sich mit „Ludwigs Farbenspiele“ befassen. Darüber hinaus stellt das Heft wie gewohnt Neuheiten im Bereich Briefmarken und Stempel sowie Automatenmarken und Münzen vor. Zudem gibt es neue Folgen der fortlaufenden Themenserien, wie etwa „Basiswissen“ oder „Aus den Akten des MPF“. Beim Rätsel locken wieder attraktive Preise. In der Rubrik Postgeschichte gibt es auch weiterführendes Expertenwissen und natürlich fehlen auch die aktuellen Auktionstermine und viele Einkaufstipps nicht.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Kanadas Geschichte in Briefmarken

Mit der Geburtsurkunde für das „Dominion of Canada“ änderte sich die Weltkarte enorm. Walter Köcher beschreibt, wie der Globus durch den „British North America Act“ neu gestaltet wurde. Anhand vieler philatelistischer Belege führt der Autor durch die politischen Hintergründe dieser weitreichenden Entscheidung.

Für Schatzsucher: Seltenere Frühdrucke (I) – Ludwigs Farbenspiele

Michael Burzan beschäftigt sich mit seltenen Frühdrucken aus den Zeiten Ludwigs III. von Bayern. In der Reihe „Für Schatzsucher“ erklärt der Autor, auf welche Besonderheiten Sammler achten sollten und wo sich das genaue Hinschauen lohnt.

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die heute in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher im Heft lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

