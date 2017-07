Thilo Rismondo verstorben

Am 16. Juli findet in Meseulwitz von 9 bis 13 Uhr der 46. Großtausch von Münzen, Briefmarken, Ansichtskarten und vielen weiteren Sammlerstücken statt. Veranstalter ist der Meuselwitzer Heimat-, Umwelt-und Naturschutzverein e. V . (MHUN) im thüringischen Meuselwitz. Veranstaltungsort ist der Saal der bluechip-Arena. Weitere Infos auf der Vereinsseite. Über ein Vierteljahrhundert Vereinsgeschichte Der 1991 ins Vereinsregister eingeschriebene Meuselwitzer Heimatverein…

Die Citipost OWL erinnert mit sechs Sondermarken an den 150. Gründungstag der von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel. Briefmarken für Bethel – mit den Worten wissen auch Nichtphil­atelisten gewöhnlich etwas anzufangen. Aus ganz Deutschland langen in den von Bodelschwinghschen Stiftungen regelmäßig Briefe und Pakete mit Umschlägen, Karten, Briefausschnitten und auch Einzelmarken ein. In den Werkstätten der diakonischen…