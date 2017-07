Postkarten von der documenta

Die Documenta 14 in Kassel und Athen zieht viele Kunstfreunde und Kunstexperten aus Deutschland und der ganzen Welt an. Moderne Kunst trifft hierbei aber auch des Öfteren auf traditionelle Postkartengewohnheiten: Die HNA zeigt, dass die gute, alte Postkarte auch in der digitalen Welt noch ihren Platz hat und dass viele Besucher grüße per Karte in…

Nach Druckunterlagenschluss des BMS 8/17 stellte die Stiftung zur Förderung der Philatelie und Postgeschichte auf ihre Internet-Seite eine Meldung zur Entscheidung der Staatsanwaltschaft Bonn, nach Erstattung einer Anzeige gegen Verantwortliche der Stiftung kein Ermittlungsverfahren einzuleiten. In der Meldung zitiert die Stiftung aus den Akten der Staatsanwaltschaft. Einsicht in die Akten können nur Betroffene nehmen, nicht…

Alexander von Humboldt steht in den Annalen als der zweite Entdecker Amerikas. Er ist in Amerika heute bekannter als in Deutschland und er war der bedeutendste Deutsche, der in Amerika gewirkt hat sowie der letzte Universalgelehrte der Naturwissenschaften. Zahlreiche geografische Namen, die kalte Meeresströmung in Richtung Äquator, die Humboldt-Pinguine und Blumen erinnern an ihn. Auf Kuba gibt es einen…