Informativ und aktuell: DBZ 17/2017

Die aktuelle Ausgabe der Deutschen Briefmarken-Zeitung kommt am 4. August 2017 in die Regale des Zeitschriftenhandels. Im ersten August-Heft lesen Sie Expertenbeiträge aus vielen Gebieten der philatelistischen und numismatischen Sammlerwelt. Das Titelthema von Dieter Heinrich befasst sich mit der „Poeterey“ im Barock. Darüber hinaus stellt das Heft wie gewohnt Neuheiten im Bereich Briefmarken und Stempel sowie Automatenmarken und Münzen vor. Zudem gibt es neue Folgen der fortlaufenden Themenserien, wie etwa „Basiswissen“, „Für Schatzsucher“ oder „Aus den Akten des MPF“. In der Rubrik Postgeschichte gibt es ebenfalls weiterführendes Expertenwissen und natürlich fehlen auch die aktuellen Auktionstermine und viele Einkaufstipps nicht.

Der Prager Fenstersturz und seine Folgen für die Geschichte

Zu den Vorzügen der Demokratie dürfte auch der Verzicht auf den früher nicht unüblichen Vorgang der „Defenestra­-

tion“ zählen. Ein solcher Fenstersturz, bei dem in Prag zwei Statthalter und ein Schreiber unsanft nach draußen befördert wurden, löste 1618 den Dreißigjährigen Krieg aus. Helmut Caspar beleuchtet dieses spektakuläre Ereignis aus numismatischer Sicht.

Titelthema: Als die deutsche Sprache poetisch wurde: Literatur im Barock

Die Anzahl der Briefmarken, die Schriftstellern oder literarischen Werken des 17. Jahrhunderts gewidmet sind, ist sehr überschaubar. Aber Philatelie heißt ja, auch über den Markenrand hinaus zu blicken. Dieter Heinrich hat dies getan und stellt die Ergebnisse seiner Recherchen vor. Er gibt einen Einblick in die Poesie und die Geisteswelt des Barockzeitalters.

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die heute in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher im Heft lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

