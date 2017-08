BDPh-Vorstand tritt nicht mehr an

Heute morgen gab der amtierende Vorstand des Bundes Deutscher Philatelisten (BDPh) bekannt, dass er zu den Vorstandswahlen in Wittenberg nicht mehr antritt. Seit den Rücktritten des ehemaligen Schatzmeisters und Vizepräsidenten bestand der Vorstand nur noch aus drei Personen. Zudem gab es große Schwierigkeiten im Verhältnis zur Stiftung für Philatelie und Postgeschichte, wo die beiden ehemaligen BDPh-Vorstände an verantwortlicher Stelle tätig sind.

„Das Erreichte hätten wir in den nächsten Jahren gerne weiterentwickelt. Leider mussten wir in der letzten Zeit feststellen, dass die Mehrheit der Mitgliedsverbände nicht bereit ist, uns auf diesem Weg zu folgen. Daher sehen wir keine Möglichkeit, unser ehrenamtliches Engagement weiter in unseren Bundesverband einzubringen. Uns bleibt nur die Hoffnung, dass das bisher Erreichte nicht den Interessen Einzelner geopfert wird“ schreiben Helma Janssen, Uwe Decker und Thomas Höpfner in Ihrer Erklärung auf der BDPh-Homepage, in der sie sich bei allen bedanken, die sie bei ihrer vierjährigen Arbeit unterstützt haben.

