Informativ und aktuell: DBZ 18/2017

Australien ist das Sammelgebiet, mit dem sich das Titelthema der aktuellen Ausgabe der Deutschen Briefmarken-Zeitung beschäftigt. Das Heft kommt am 18. August 2017 in die Regale des Zeitschriftenhandels. Im zweiten August-Heft lesen Sie außerdem Expertenbeiträge aus vielen weiteren Gebieten der philatelistischen und numismatischen Sammlerwelt. Darüber hinaus stellt das Heft wie gewohnt Neuheiten im Bereich Briefmarken und Stempel sowie Automatenmarken und Münzen vor. Zudem gibt es neue Folgen der fortlaufenden Themenserien, wie etwa „Basiswissen“, „Für Schatzsucher“ oder „Aus den Akten des MPF“. In der Rubrik Postgeschichte gibt es ebenfalls weiterführendes Spezialwissen und natürlich fehlen auch die aktuellen Auktionstermine und viele Einkaufstipps nicht.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Titelthema:

Queensland Ausgaben locken mit komplexen Schönheiten

Die erste eigene Marke der britischen Kronkolonie Queensland erschien am 1. November 1860. Zuvor gehörte das Gebiet zu Neusüdwales und 1901 ging es im Australischen Bund auf. Manfred Klimmeck widmet das Titelthema diesen wenigen Jahrzehnten Postgeschichte und wirft einen philatelistischen Blick auf die andere Seite des Erdballs.

40 Pfennig im Kriegsdruck – Germanias Geheimnisse

Im achten Teil der „Markt & Marken“-Reihe zu den Kriegsdrucken des Deutschen Reichs beleuchtet Michael Burzan Germanias Geheimnisse und spekuliert über ihren Platz an der Seite des pflügenden Landmannes.

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die heute in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher im Heft lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

Titelabbildungen: Alfred Edward Chalon, Krönungsbild der Königin Victoria, Pastellzeichnung, 1837 ·

Snapper Rocks, Queensland © Doreenpar14 − CC BY-SA 4.0 − www.wikimedia.org

