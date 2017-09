Informativ und aktuell: DBZ 19/2017

Große Jahrestage bestimmen das Jahr: Reformation, der Geburtstag Theodor Storms oder auch der Jahrestag der Gründung der Bodelschwinghschen Stiftung. Zu all diesen – und vielen weiteren Themen – finden sie Informationen in der aktuellen Ausgabe der Deutschen Briefmarken-Zeitung beschäftigt. Das Heft 19 kommt am 1. September 2017 in die Regale des Zeitschriftenhandels. In der ersten September-Ausgabe lesen Sie außerdem Expertenbeiträge aus vielen weiteren Gebieten der philatelistischen und numismatischen Sammlerwelt. Darüber hinaus stellt das Heft wie gewohnt Neuheiten im Bereich Briefmarken und Stempel sowie Automatenmarken und Münzen vor. Zudem gibt es neue Folgen der fortlaufenden Themenserien, wie etwa „Basiswissen“, „Für Schatzsucher“ oder „Aus den Akten des MPF“. In der Rubrik Postgeschichte gibt es ebenfalls weiterführendes Spezialwissen und natürlich fehlen auch die aktuellen Auktionstermine und viele Einkaufstipps.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Titelthema:

Untersuchung der früheren MiNr. 784 P9

Immer wieder interessant, wie der Zufall einen Sammler auf neue Themen stoßen kann: Der Text in einem Berliner Auktionskatalog weckte das Interesse von Autor Dr. Udo Groß. Er beschreibt, was für Recherchen er anstellte, um herauszufinden, welche chemischen Untersuchungen im Zusammenhang mit einer Hitler-Marke aus dem Deutschen Reich angestellt worden waren.

Bet-El – Haus Gottes:

150. Geburtstag der Stiftung

Die Bodelschwinghsche Stiftung feiert ein stolzes Jubiläum: 150 Jahre existiert sie bereits. Torsten Berndt skizziert die Entwicklung und die aktuellen Zahlen der Bielefelder Stiftung. Aber nicht nur Kiloware steht für Bethel auch Briefmarken, Ganzsachen und Stempel mit Bethel oder Friedrich von Bodelschwingh als Motiv sind bereits des Öfteren erschienen.

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die heute in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher im Heft lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

Titelabbildungen: kennethr/www.pixabay.com

Reklame PHILOTAX

DVD Briefmarken-Katalog Deutschland 1849 - 2015

DVD, 7. Auflage, über 11 800

Preis: 39,90 €

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.



Katalog bestellen



DVD, 7. Auflage, über 11 800Preis: 39,90 €Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.