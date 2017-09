Alfred Schmidt ist neuer BDPh-Präsident

Urmel, Lieblingsfigur vieler Freunde der Augsburger Puppenkiste, schmückt den schon traditionellen Sonderstempel zum Weltkindertag in Herford – passend zur neuen Jugendmarke. Das große Kinderfest findet am Samstag, 16. September 2017, als Freiluftveranstaltung im Herforder Stadtviertel „Radewig“ statt. Grüße mit dem kleinen Saurier Bereits im zehnten Jahr in Folge präsentieren die Jungen Briefmarkenfreunde gemeinsam mit der…

Einzigartig, attraktiv und über die Philatelie hinaus bemerkenswert – so kann man einen Brief charakterisieren, der 1853 von München an Prinz Albert von England, den Gemahl Königin Victorias, adressiert wurde. „Prinz Albert-Brief“ überzeugt auch Prüfer Am 2. August 1853 aufgegeben, verließ er München per Bahn, erreichte Straßburg am 5. August und kam am 16. August…