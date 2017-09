Vor 200 Jahren: Wartburgfest – Studenten beschwören deutsche Einheit

Punkt sechs Uhr in der Frühe läuteten am 18. Oktober 1817 in Eisenach die Glocken. Kaum eine Stunde später erwachte der Marktplatz langsam zum Leben. Verbindungsstudenten aus zahlreichen deutschen Universitäten kamen aus den Häusern und versammelten sich in der Morgensonne. Alle trugen sie ihre Uniformen und die Mehrheit „den deutschen Rock“. Mit diesem Begriff verklärte der romantisch veranlagte patriotische Student damals das lang getragene Haupthaar. Bald wurden Eichenzweige verteilt, und die rund 450 langhaarigen Studenten machten sich zum Abmarsch bereit. Es herrschte feierliche Stimmung, denn dies war ihr großer Tag, das deutschlandweite Burschentreffen, das als Wartburgfest in die Geschichte einging. „Und der Herr ließ dazu seine Sonne scheinen, hell und heiter“, wie ein Augenzeuge festhielt.

„Jünglinge mit schönen Wunden“

Wer genau die Idee zu diesem Fest hatte, ist nicht belegt. In jedem Fall wuchs der Gedanke im Umfeld des umtriebigen Turnvaters Friedrich Ludwig Jahn heran, dessen Jünger die patriotischen Studentenkreise bevölkerten. Sie alle waren im Zuge der napoleonischen Befreiungskriege der Vision eines befreiten und geeinten Deutschlands gefolgt. Manche von ihnen hatten auch aktiv in den Freikorps gedient und Freunde sterben sehen, und nun mussten sie feststellen, dass die Landesherrscher sich bemühten, die Zeit zurückzudrehen. Damit wollten sich die schwärmerischen Patrioten aus der Studentenschaft und der Turnerbewegung nicht abfinden. [..]

