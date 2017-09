Informativ und aktuell: DBZ 21/17

In diesem Jahr feiern die Philatelisten in Nordrhein-Westfalen den „Tag der Briefmarke 2017“ am 1. Oktober im Hammer Gustav-Lübcke-Museum. Dort sind die Hammer Briefmarkenfreunde Gäste der Museumssonderausstellung „Hereinspaziert“ und werden innerhalb des Rahmenprogramms auf ihr Hobby aufmerksam machen. Vielfältiges Hobby Philatelie Eine Briefmarkenschau wird die verschiedenen Sammlungsmöglichkeiten der Philatelie anschaulich darstellen. Wer neugierig geworden ist,…