Informativ und aktuell: DBZ 22/17

Der Ferne Osten ist ein relativ selten behandeltes Thema in unserer Medienwelt. In der heute erschienenen aktuellen Ausgabe 22-2017 der Deutschen Briefmarken-Zeitung behandelt das Titelthema die spannende Postgeschichte Japans. Weitere Beiträge beschäftigen sich mit Schätzen der Philatelie und einer Rundschau durch die Auktionsszene Deutschlands. Die regelmäßig erscheinenden Rubriken Neuheiten, Numismatik, Automatenmarken u.v.m. sind natürlich wie immer auch in der aktuellen Ausgabe der Deutschen Briefmarken-Zeitung vertreten. In der Rubrik Postgeschichte gibt es ebenfalls weiterführendes Spezialwissen und natürlich fehlen auch die aktuellen Auktionstermine und viele Einkaufstipps. Das Heft 22/2017 ist seit dem 13. Oktober im Zeitschriftenhandel erhältlich.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Titelthema: Postgeschichte Japans

Um 1630 entstanden Regierungspostämter in Japan. Einen öffentlichen Postdienst gab es aber erst ab 1871, als auch das Zeitalter der Briefmarken begann. Die Drachenmarken gehören heute zu den Klassikern der Weltphilatelie. Die moderne Post, die inzwischen teilprivatisiert wurde, repräsentiert ein Teddybär mit blauer Postmütze und blauer Posttasche. Julia Frese berichtet aus der Postgeschichte Japans, einer Wirtschaftsweltmacht, die noch immer ein weitgehend unbekanntes Land ist.

Barcode-Label auf Auslands-R-Brief

DBZ-Autor Karlheinz Walz staunte nicht schlecht. Ein nach Frankreich gerichteter Kompaktbrief kam trotz korrekter Frankatur und Anschrift zurück. Die Registriernummer des verwendeten Einschreibetiketts war zu lang. Walz berichtet von einer Besonderheit des postmodernen Briefverkehrs.

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die heute in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher im Heft lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

