Hier finden Sie die noch fehlende Marke für Ihre Sammlung [Kundenveröffentlichung]

in Deutschland

Sie suchen nach einer ganz bestimmten Marke, sind sich aber unsicher, wo Sie diese finden können? Suchen Sie nicht weiter, die Lösung heißt Catawiki! Catawiki ist eine Online-Auktionsplattform, die ihren Nutzern jede Woche tausende besonderer Briefmarken bietet. Catawiki gibt Sammlern die Möglichkeit, auf einzigartige Briefmarken zu bieten, die Sie nicht im kleinen Handel um die Ecke bekommen können. Aktuell werden auf der Webseite 16 wöchentliche Briefmarken-Auktionen angeboten, darunter einige internationale Auktionen und weitere, die sich ausschließlich auf Briefmarken eines bestimmtes Landes konzentrieren, wie zum Beispiel Deutschland. Sämtliche Briefmarken, die in der Auktion erscheinen, werden von einem achtköpfigen Expertenteam auf Qualität und Echtheit geprüft. Dieses Expertenteam stellt unter anderem die Auktionen zusammen und gewährleistet durch eine sorgfältige Prüfung, dass der Besucher immer eine hochwertige und vielfältige Auswahl vorfindet.

Der Ablauf einer Auktion

Alles was Sie brauchen, ist ein Benutzerkonto. Einmal erstellt, können Sie direkt Ihre Gebote abgeben. Ein kostenloses Nutzerkonto können Sie erstellen.

Alle Gebote starten ab nur 1€, auch die Lose, für die ein Mindestpreis hinterlegt ist!

Wenn Sie bei Auktionsende das höchste Gebot abgegeben haben, haben Sie die Auktion gewonnen! Catawiki hat eine einmalige Zahlungsmethode entwickelt, die sowohl Käufer als auch Verkäufer schützt. Sobald Ihre Zahlung eingegangen ist, bitten wir den Verkäufer, das Los innerhalb von drei Werktagen zu versenden. Ab dem Versand, wird Ihre Zahlung ca. 14 Tage lang einbehalten. Also ausreichend Zeit für Sie, das Objekt in Empfang zu nehmen und zu prüfen, bevor der Verkäufer ausgezahlt wird.

Was Sie in der Auktion finden können

Um Ihnen einen Eindruck zu vermitteln, was Sie in den Auktionen erwarten können: hier zwei Beispiele außergewöhnlicher Briefmarken, die bisher schon in Auktionen angeboten wurden.

Deutsche Besetzung Montenegro

Deutsches Reich, 1870, kleines Wappen

Die Auswahl ist vielfältig, der Bieterprozess einfach und schnell! Das macht Catawiki zu einem einzigartigen, vertrauenswürdigen und spannenden Ort, um Briefmarken zu kaufen. Entdecken auch Sie als Bieter den Nervenkitzel einer Auktion: melden Sie sich hier gratis an und legen Sie los! Catawiki hat auch eine App, gratis erhältlich für Android und iOS! Mit der App können Sie jederzeit und überall das entscheidende Gebot auf Ihre Lieblingslose abgeben und alle Auktionen verfolgen.

