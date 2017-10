BDPh-Vorstandswahl: Stimmen nachgezählt

in Deutschland

Wie der Bund Deutscher Philatelisten (BDPh) heute auf seiner Homepage mitteilte, ist „aufgrund eines Fehlers die Zahl der Wahlberechtigten während der Hauptversammlung des BDPh am 9. September in Wittenberg um rund 1.500 Stimmen zu niedrig angegeben worden“. Bereits direkt nach der Wahl musste noch vor Ort nachgezählt werden, am 4. und 5. Oktober wurde nun offenbar noch einmal neu ausgezählt. Ausgehend von 48 stimmberechtigten Delegierten mit 34.129 Stimmen gab es nun bei der Entlastung der Vorstandsmitglieder folgende Ergebnisse:

Michael Fukarek (Schatzmeister 1.1.-27.2.2015): 31.511 Stimmen – entlastet

Walter Bernatek (Schatzmeister 28.2.-31.12.2015): 30.256 Stimmen – entlastet

Walter Bernatek (Schatzmeister 1.1.-21.10.2016): 24.785 Stimmen – entlastet

Uwe Decker (Schatzmeister 22.10.-31.12.2016): 18.182 Stimmen – entlastet

Uwe Decker (Präsident 1.1.2015-31.12.2016): 15.532 Stimmen – nicht entlastet

Helma Janssen (Beisitzerin 1.1.2015-31.12.2016): 23.461 Stimmen – entlastet

Thomas Höpfner (Beisitzer 1.1.2015-31.12.2016): 23.465 Stimmen – entlastet

Alfred Schmidt (Vizepräsident 1.1.2015-21.10.2016): 24.591 Stimmen – entlastet

Bei der Wahl des Vorstands haben sich bei der Neuauszählung diese Stimmen ergeben:

Alfred Schmidt (Präsident): 26.667 Ja-Stimmen; 6.918 Nein-Stimmen

Jan Billion (Vizepräsident): 26.499 Ja-Stimmen; 7.066 Nein-Stimmen

Walter Bernatek (Schatzmeister): 26.601 Ja-Stimmen; 6.896 Nein-Stimmen

Konrad Krämer (Beisitzer): 25.706 Ja-Stimmen; 7.853 Nein-Stimmen

Jürgen Witkowski (Beisitzer): 26.354 Ja-Stimmen; 7.125 Nein-Stimmen

Damit wurden auch durch die Neuauszählung alle fünf Kandidaten in ihren gewählten Funktionen bestätigt.

Titelabbildung: Stimmenauszählung beim Philatelistentag in Wittenberg. Foto: Angerstein

