SEPAC sucht schönste Briefmarke 2017

Die Reformation in Iserlohn ist Thema einer Ausstellung, die zum Großtauschtag am 29. Oktober im Städtischen Saalbau Letmathe gezeigt wird. Sechs Vereine laden ein Zur diesjährigen 500-Jahr-Feier werden das Leben Luthers und das Umfeld der Reformation auf der Briefmarkenausstellung beleuchtet. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Frage, wie sich die Reformation in Iserlohn abgespielt hat.…