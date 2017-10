Informativ und aktuell: DBZ 23/17

Der 1000. Geburtstag von Heinrich III. wird im Titelthema der neuen Ausgabe der DBZ ausführlich von Dieter Heinrich beleuchtet. Weitere Beiträge beschäftigen sich mit Schätzen der Philatelie, einer Rundschau durch die Auktionsszene Deutschlands. Die regelmäßig erscheinenden Rubriken Briefmarken-Neuheiten, Stempel, Numismatik, Automatenmarken u.v.m. sind natürlich wie immer auch in der aktuellen Ausgabe der Deutschen Briefmarken-Zeitung vertreten. In der Rubrik Postgeschichte gibt es ebenfalls weiterführendes Spezialwissen und natürlich fehlen auch die aktuellen Auktionstermine und viele Einkaufstipps. Das Heft 23/2017 kommt am 27. Oktober in die Regale des Zeitschriftenhandels.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Titelthema: Heinrich der Schwarze – König und Kaiser

So nannten Zeitgenossen den deutschen König und römischen Kaiser Heinrich III. und spielten damit wohl nicht nur auf das Aussehen des schwarzhaarigen Herrschers an. Der zweite Salierkaiser war ein überaus ernster, herrischer Mann; heute würde man von ihm sagen, er „ging zum Lachen in den Keller“. Tief religiös und von hohem Sendungsbewusstsein, versuchte er nicht ohne Erfolg, Staat wie Kirche nach seinen Idealen zu gestalten. Kein anderer mittelalterlicher Kaiser hat eine solche Machtfülle in seiner Person vereinigt. Dieter Heinrich wagt einen Rückblick ins elfte Jahrhundert und stellt Heinrich III. sowie einige seiner Weggefährten auf philatelistischen Belegen vor.

Vor 100 Jahren: Oktoberrevolution in Russland

Nachdem in Ausgabe 6/2017 die Februarrevolution behandelt wurde, blickt Dr. Wolfgang Leupold in dieser Ausgabe auf die Oktoberrevolution von 1917 zurück. Mit Doppel-, Wert- und Feldpostbriefen sowie Briefmarken und Markenentwürfen zeichnet der Autor die spannende Geschichte um dieses Jahrhundertereignis aus philatelistischer Perspektive nach.

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die heute in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher im Heft lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

