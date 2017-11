Birdpex Anmeldeschluss

Am 31. Dezember 2017 ist Anmeldeschluss für Exponate zur achten internationalen Birdpex im luxemburgischen Bad Mondorf. Der traditionelle Briefmarkensalon Exphimo steht am Pfingstwochenende 19. bis 21. Mai 2018 im Zeichen der Ornithologie. Der Salon wird in enger Zusammenarbeit mit den internationalen Motivsammlergruppen veranstaltet. 1990 wurde die erste Birdpex in Neuseeland ausgerichtet – seitdem findet sie alle vier Jahre statt. Die Ausstellung soll dabei einen möglichst umfassenden Überblick über die aktuelle Vogelphilatelie geben. Jeder Vogelmotivsammler ist eingeladen, sich zu beteiligen; egal ob Neusammler oder Fortgeschrittener. Anmeldevordrucke und Informationen zum Reglement: www.phil colux.lu.

Birdpex8

Exphimo ist der alljährliche offizielle thematische Briefmarkensalon des Luxemburger Briefmarkensammlerverbandes (FSPL). Als verantwortlicher Veranstalter zeichnet der Motivsammlerverein Philcolux (www.philcolux.lu). Die inzwischen schon 60. Auflage der Exphimo 2018 steht unter dem Thema „Ornithologie – Birdpex8″. Die Organisation geschieht in enger Zusammenarbeit mit den gleichnamigen internationalen Arbeitsgemeinschaften. Der Salon ist daher vor allem Sammlungen obiger Themenbereiche vorbehalten. Eine Jugendklasse ist bei der Exphimo nicht vorgesehen.

Der Salon umfasst demnach folgende Klassen:

– eine thematische Sonderklasse Ornithologie mit Wettbewerb

– eine Sonderklasse Ornithologie ohne Wettbewerb

– eine 1-Rahmen thematische Wettbewerbsklasse

– Allgemeine thematische Wettbewerbsklasse.

Die Exphimo ist ein nationaler Salon mit internationaler Beteiligung. Die Sammlungen der Wettbewerbsklassen werden nach dem FIP-Reglement bewertet. Die Anmeldungen auf dem Spezialanmeldevordruck sowie Kopie des Aussstellerpasses müssen bis zum 31. Dezember 2017 beim Ausstellungsleiter H. Roger Thill, 8A rue du Baerendall, L-8212 Mamer, vorliegen. Der Salon findet statt im Sportszentrum „Roll Delles“, avenue des Villes Jumelées L-5612 Bad-Mondorf an Pfingsten 2018 (Samstag, den 19. bis Montag, den 21. Mai) statt.

