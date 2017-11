Informativ und aktuell: DBZ 25/2017

Im hohen Norden Europas wird gefeiert: 100 Jahre finnische Unabhängigkeit. Das Titelthema der neuen Ausgabe der DBZ widmet Harald Kuhl diesem interessanten Thema. Weitere Beiträge beschäftigen sich mit Schätzen der Philatelie, einer Rundschau durch die Auktionsszene Deutschlands. Die regelmäßig erscheinenden Rubriken Briefmarken-Neuheiten, Stempel, Numismatik, Automatenmarken u.v.m. sind natürlich wie immer auch in der aktuellen Ausgabe der Deutschen Briefmarken-Zeitung vertreten. In der Rubrik Postgeschichte gibt es ebenfalls weiterführendes Spezialwissen und natürlich fehlen auch die aktuellen Auktionstermine und viele Einkaufstipps. Das Heft 25/2017 kommt am 24. November in die Regale des Zeitschriftenhandels.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Titelthema:

100 Jahre unabhängiges Finnland

Am 6. Dezember 1917 erklärte das damalige Großfürstentum Finnland seine Unabhängigkeit von Russland. Bis dahin hatten über Jahrhunderte hinweg zunächst Schweden und dann das russische Zarenreich die Geschicke des Landes bestimmt, doch im Zuge der Oktoberrevolution sah und ergriff man nun seine Chance auf einen unabhängigen Staat. Harald Kuhl nimmt Sie mit auf eine philatelistisch-politische Zeitreise.

500 Jahre Reformation – Rückblick auf das Luther-Jahr

Im zweiten Teil seiner Rückschau auf das Luther-Jubiläumsjahr 2017 setzt Horst Prelle sein Resumee aus der vorherigen DBZ-Ausgabe fort. Er blickt auf Besonderheiten der Reformationsausgaben zurück und stellt Ganzsachen, Briefmarken, Blockausgaben und einiges mehr vor.

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die heute in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher im Heft lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

Titel-/Beitragsbild: www.pixabay.com

