Informativ und aktuell: DBZ 26/2017

An Weihnachten kommt natürlich auch die Ausgabe 26 der DBZ nicht vorbei. Michael Burzan beleuchtet, wie vor über 100 Jahren ein neues Sammelgebiet zum Thema Weihnachten ins Leben gerufen wurde. Die regelmäßig erscheinenden Rubriken Briefmarken-Neuheiten, Stempel, Numismatik, Automatenmarken u.v.m. sind natürlich wie immer auch in der aktuellen Ausgabe der Deutschen Briefmarken-Zeitung vertreten. In der Rubrik Postgeschichte gibt es ebenfalls weiterführendes Spezialwissen und natürlich fehlen auch die aktuellen Auktionstermine und viele Einkaufstipps. Das Heft 26/2017 kommt am 8. Dezember in die Regale des Zeitschriftenhandels.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Titelthema: Weihnachtliche Spenden

Der dänische Postmeister Einar Holbøll war 1886 in den Dienst der Postverwaltung getreten. Er kam wohl 1902 auf eine interessante Idee: Er entwickelte 1903 den Vorschlag einer Grußmarke, die gegen einen kleinen Spendenbetrag erworben und während der Weihnachtszeit auf Postsendungen geklebt werden sollte. Ab Seite 14 berichtet Michael Burzan über die weitere Entwicklung.

Polen, das Land an der Ostsee, kann zahlreiche Kulturdenkmäler sein Eigen nennen. Einige von ihnen wurden von der UNESCO zum „Welterbe der Menschheit“ erklärt. Die Stadt Thorn, Geburtsstätte des Astronomen Nikolaus Kopernikus, beging heuer ihr zwanzigjähriges Welterbe-Jubiläum. Christian Schuhböck führt die Leser in das interessante Thema ein.

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die heute in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher im Heft lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

