Ausgabeprogramm für 2018 veröffentlicht

Anfang Dezember, genau gesagt am Nikolaustag, hat das Bundesministerium der Finanzen das Briefmarken-Ausgabeprogramm für 2018 auf seiner Homepage veröffentlicht. Die Ausgaben selbst waren schon seit vergangenem Jahr bekannt, es fehlten nur noch die genauen Ausgabetermine. Wie in jedem Jahr umfasst das Programm nur die nassklebenden Sonder- und Zuschlagsmarken. Die erste selbstklebende Sondermarke und die erste Freimarke erscheinen bereits am 2. Januar.

Die Ausgaben im Überblick:

2. Januar

• Serie „Burgen und Schlösser“: Schloss Falkenlust zu Brühl (70 Cent)

• Serie „Tierkinder“: Kitz, Seehund (zweimal 85 Cent)

• Deutsche Brotkultur (2,60 Euro)

1. Februar

• Für die Wohlfahrt: Grimms Märchen „Der Froschkönig“ – Goldene Kugel, Goldenes Besteck, Nach dem Mahl (70 + 30 Cent, 85 + 40 Cent, 1,45 Euro + 55 Cent; parallel erscheint eine 20-Euro-Gedenkmünze)

• 200 Jahre Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (45 Cent)

• 25 Jahre Tafel in Deutschland (70 Cent)

1. März

• Serie „Burgen und Schlösser“: Schloss Friedenstein Gotha (70 Cent)

• Serie „Klassische deutsche Automobile“: Audi quattro, Wartburg 1.3 (zweimal 1,45 Euro)

• Peanuts – Post für Snoopy, Die Peanuts-Rasselbande (70 und 90 Cent)



12. April

• 150. Geburtstag Peter Behrens (70 Cent; parallel erscheint eine 20-Euro-Gedenkmünze)

• 150 Jahre Technische Universität München (1,50 Euro)

• 100. Geburtstag Elisabeth Mann Borgese (3,70 Euro)

3. Mai

• Für den Sport: Sportlegenden, legendäre Fußballspiele – Endspiele 1954, 1974 und 1990 (70 + 30 Cent, 85 + 40 Cent, 1,45 Euro + 55 Cent)

• Europa – Brücken (70 Cent)

• 200. Geburtstag Karl Marx (70 Cent)

• Tag der Musik – 275 Jahre Gewandhausorchester Leipzig (70 Cent; parallel erscheint eine 20-Euro-Gedenkmünze)

7. Juni

• Serie „Leuchttürme“: Darßer Ort, Wangerooge (45 und 70 Cent)

• Serie „Schätze aus deutschen Museen“: Johann Heinrich Wilhelm Tischbein „Goethe in der Campagna“ (1,45 Euro)

• 1000 Jahre Weihe Dom zu Worms (90 Cent)

• 800 Jahre Hansestadt Rostock (70 Cent; parallel erscheint eine 20-Euro-Gedenkmünze)

12. Juli

• Serie „Design aus Deutschland“: Dieter Rams – Weltempfänger (3,45 Euro)

• Serie „Deutschlands schönste Panoramen“: Gartenreich Dessau-Wörlitz (zweimal 45 Cent)

• 150. Geburtstag Magnus Hirschfeld (70 Cent)

• 100. Geburtstag Nelson Mandela (70 Cent; Parallelausgabe mit Südafrika)

9. August

• Für die Jugend: Pilze – Echter Pfifferling, Echter Steinpilz, Maronen-Röhrling (70 + 30 Cent, 85 + 40 Cent, 1,45 Euro + 55 Cent)

• Serie „Wildes Deutschland“: Harz – Bergfichtenurwald (70 Cent)

13. September

• Für den Umweltschutz: Biologische Vielfalt (70 + 30 Cent)

• Tag der Briefmarke: 150 Jahre Norddeutscher Postbezirk (70 Cent)

• Serie „Mikrowelten“: Kohlenstofffasern (90 Cent)

11. Oktober

• Serie „Deutsche Fernsehlegenden“: Dinner for One (45 Cent)

• Serie „Schätze aus deutschen Museen“: Johann Gottfried Schadow „Die Prinzessinnengruppe“ (85 Cent)

• Lübecker Märtyrer (70 Cent)

2. November

• Weihnachten: Kirchenfenster (70 + 30 Cent)

• 250. Geburtstag Friedrich Schleiermacher (70 Cent)

• 100. Geburtstag Ernst Otto Fischer (70 Cent; parallel erscheint eine 20-Euro-Gedenkmünze)

• Weihnachtsschlitten (70 Cent)

6. Dezember

• Serie „Astrophysik“: Computersimulation, ALMA-Observatorium (zweimal 1,45 Euro)

• Serie „Mikrowelten“: Flüssigkeitskristallanzeige (70 Cent)

• Serie „Wildes Deutschland“: Schwarzwald – Hornisgrinde (70 Cent)

• 100. Geburtstag Helmut Schmidt (70 Cent)

