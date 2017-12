Frühe Jul-Marken und Christmas Seals

Noch bis zum 15. Januar 2018 zeigt der Philatelisten-Verein Konstanz in der Galerie der VHS eine Aussstellung zum Jubiläum „600 Jahre Konzil zu Konstanz“. Gezeigt werden drei Hauptexponate: „Dilemma Mythos“ von Franz Zehenter, „Die Bibel auf Briefmarken des Landes Israel“ von Wolfgang Dresler und „Weihnachten auf Briefmarken“ von Hedi Häusle. Mühevoller Weg zum neuen Papst…

Philatelistisches im Erzgebirge: Der Verein „Partnerschaftskomitee“ gibt zur Weihnachtsveranstaltung „Weihnachten im Gebirg“ am 9. Dezember in der Mehrzweckhalle der Goethe-Schule Breitenbrunn einen Weihnachtssonderstempel der Deutschen Post heraus. Zum Stempel wird auch ein passender Zwei-Länder-Weihnachtsbrief herausgegeben. Er zeigt die Heilige Familie nach einem Gemälde von Kristina Folprechtova, sowie die St. Nepomuk-Kapelle in Böhmisch Halbmeil. Kapelle gemeinsam…