Portoerhöhung auf den Åland Inseln

Wir wünschen unseren Lesern ein tolles philatelistisches Jahr 2018. Der Start mit dem neuen BRIEFMARKEN SPIEGEL hilft Ihnen hoffentlich dabei. Unsere Autoren haben wieder viele spannende Themen zusammengetragen: Im Editorial stellen Birgit Freudenthal und Stefan Liebig neue Ideen zur Erreichung jüngerer Sammlergruppen vor. Im doppelseitigen Interview erklärt YouTuber Ron Alex Pichler, wen und was er…

Der Verein für Philatelie und Numismatik „Niedersachsen“ 1928 lädt Philatelisten und Münzensammler am Donnerstag, 28. Dezember, von 9 bis 15 Uhr in die OsnabrückHalle, Schlosswall, zum Großtauschtag mit Börse ein. Angeboten wird außerdem ein vielfältiges Belegprogramm, bei dem in diesem Jahr eine Pfarrgemeinde im Mittelpunkt steht: Gewürdigt wird das Jubiläum 100 Jahre St. Joseph. 100…