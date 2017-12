Informativ und aktuell: DBZ 1/2018

Ein Jubiläum steht im Zentrum des aktuellen Titelthemas: 150 Jahre Norddeutscher Postbezirk. In der neuen Ausgabe 1/2018 der DBZ schreibt Michael Burzan ausführlich über dieses interessante Thema aus der Anfangszeit der deutschen Einigung. Weitere Beiträge beschäftigen sich mit Schätzen der Philatelie, einer Rundschau durch die Auktionsszene Deutschlands. Die regelmäßig erscheinenden Rubriken Briefmarken-Neuheiten, Stempel, Numismatik, Automatenmarken u.v.m. sind natürlich wie immer auch in der aktuellen Ausgabe der Deutschen Briefmarken-Zeitung vertreten. In der Rubrik Postgeschichte gibt es ebenfalls weiterführendes Spezialwissen und natürlich fehlen auch die aktuellen Auktionstermine und viele Einkaufstipps. Das Heft 1/2018 kommt am 22. Dezember in die Regale des Zeitschriftenhandels.

Weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Titelthema: Ziffern statt Germania – Auftakt der deutschen Einigung

Seit 150 Jahren gibt es die Ausgaben des Norddeutschen Postbezirks. Ab Seite 20 berichtet Michael Burzan, was Mittwoch, den 1. Januar 1868 zu einem außergewöhnlichen Tag der deutschen Postgeschichte macht: Der Norddeutsche Bund, am 1. Juli 1867 verfassungsrechtlich gegründet, erhielt seine ersten Postwertzeichen.

Brief von 1872 erzählt: Spendenaufruf eines Rabbiners und unerwartete Unterstützung

Peter F. Baer nimmt die Leser mit nach Persien. Der Autor erklärt, warum es sich immer lohnt, bei Faltbriefen der vergangenen Jahrhunderte nicht nur Vorder- und Rückseite mit den Augen des Philatelisten zu begutachten, sondern auch, soweit noch vorhanden, die geschriebene oder gedruckte Nachricht im Inneren zu lesen…

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die heute in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher im Heft lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

