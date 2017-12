AuktionatorenSpezial online lesen

Interessieren Sie sich für außergewöhnliche Sammlerstücke? Bei Versteigerungen kommen oft hochinteressante Exponate unter den Hammer. Im neuen AuktionatorenSpezial können Sie mit uns einen Blick auf Auktionslose sowie hinter die Kulissen der Auktionatoren werfen.

Macht das Internet alles kaputt?

Das Auktionshaus Gärtner stellt die provokante Frage: Macht das Internet alles kaputt? Lesen Sie die Antworten dazu und die Beurteilungen zu verschiedenen Plattformen. Delcampe bietet den Lesern einen Einblick beim Außenauftritt in den neuen Medien. Das in 180 Ländern aktive Unternehmen ist selbstverständlich auch aktiv in den Bereichen Blog und Internetforum. Ulrich Felzmann lässt den Leser teilhaben an der langen Auktionsgeschichte des Auktionshauses Felzmann: An bekannten Beispielen berichtet er über Verläufe und Ergebnisse von Auktionen. Europas führendes Auktionshaus für historische Münzen und Medaillen, Künker, bietet vier große Auktionstermine pro Jahr an und ist international an mehreren Orten präsent. In der Osnabrücker Zentrale werden alljährlich Dutzende farbiger Kataloge mit ausführlichen Beschreibungen zusammengestellt.

Weitere Beiträge geben Einblicke in den Alltag von Gert Müller GmbH & Co. KG, Rauhut & Kruschel Briefmarken-Auktionshaus, Teutoburger Münzauktion GmbH, Auktionshaus BBA-Therese Weiser Nachf., Deider-Auktionen, Dr. Reinhard Fischer Auktionshaus, Jennes und Klüttermann Auktionshaus, Auktionshaus Veuskens, Corinphila Auktionen, Briefmarken Auktionshaus Köhler, Auktionshaus Schlegel, Karl Pfannkuch & Co. Briefmarkenhandlung, Peter Rapp AG, Briefmarken Lenz, Grobe Briefmarkenauktionen.

Kostenloses Exemplar des AuktionatorenSpezial

Weitere spannende Themen finden Sie in dem gerade erschienenen Sonderheft AuktionatorenSpezial, das der Deutschen Briefmarken-Zeitung 3/2018 beiliegen wird. Sie können ein kostenloses Print-Exemplar per E-Mail anfordern oder lesen Sie das ePaper des AuktionatorenSpezial jetzt direkt online:

Reklame MICHEL

Wertvolle Briefmarken aus aller Welt /

Valuable Stamps Catalogue 2012/2013

Die Top-Briefmarken aus aller Welt von 1840 bis 2013.

Zweisprachig: Deutsch/ Englisch

Preis: 29,95 €

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.

Katalog bestellen

Die Top-Briefmarken aus aller Welt von 1840 bis 2013.Zweisprachig: Deutsch/ EnglischPreis: 29,95 €Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.